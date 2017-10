L'espera de cinc mesos per un nou comptador culmina

Després de cinc mesos d'espera, Blanca Alonso rep la reducció de potència elèctrica que li permetrà alleugerir les factures actuals, difícils d'assumir amb la seva pensió. La companyia Endesa ha fet efectiu el canvi d'un comptador de llum de 15 kW per un de 9,2 kW, després de la notícia publicada dissabte passat per Regió7, denunciant el retard de la companyia i la precària situació d'Alonso.

La veïna de Rajadell va mostrar documentalment a aquest diari que el mes d'abril va realitzar un pagament de 400 euros, per tal que la companyia realitzés el canvi de comptador. Però fins a aquesta setmana no ha rebut el nou comptador i, per tant, les factures d'aquests cinc mesos han sigut pròpies d'un comptador de 15 kW. Alonso remarca que ara confia que se li retornin els diners dels mesos d'espera.

De fet, fonts d'Endesa sostenen que la voluntat de l'empresa és abonar el que s'hagi cobrat de més aquests cinc mesos de demora. A més, asseguren que fins fa poc no van tenir constància del retard. Però quan el diari els hi va posar en coneixement van començar a treballar de seguida.

La situació que ha viscut Blanca Alsono s'ha vist agreujada per una baixa pensió que, fins ara, ha retingut al banc per por de quedar-se en números vermells.

La pensionista agraeix el canvi de comptador, tot i que remarca que durant aquest temps ha realitzat diverses trucades a la companyia, «però ningú se n'ha preocupat». També alerta que hi ha més casos com el seu.