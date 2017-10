Artés posa en marxa un pla de microcrèdits sense interès per a nous projectes

Artés ha posat en marxa un programa de concessió de microcrèdits que té per objectiu afavorir la creació d'empreses i nous projectes empresarials. Es tracta d'una iniciativa que pretén impulsar la creació d'activitat econòmica, empresarial i cooperativa al municipi, i del qual l'Ajuntament n'acaba de publicar les bases.

Els microcrèdits podran ser d'un màxim de 3.000 a 4.000 euros en funció de la línia per la qual se sol·liciti. Les seves principals característiques són que no tindran cap tipus d'interès, i tampoc es requeriran avals per atorgar-los. L'element clau per valorar serà el mateix projecte, el pla de viabilitat que es presenti, la capacitat de generació d'ocupació, d'innovació i de desenvolupament d'activitats sostenibles i responsables socialment. Per detallar el programa s'ha convocat una presentació per al 10 d'octubre, a 2/4 de 9, a la sala d'actes de Cal Sitjes.