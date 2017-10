Sant Fruitós tindrà enguany la plaça de la Vila ampliada

Sant Fruitós tindrà completada abans d'acabar l'any la plaça de la Vila (on hi ha l'ajuntament) amb el final de les obres d'ampliació, que pràcticament en duplicaran la superfície actual per la part posterior de l'edifici consistorial. En una part de l'àrea que és objecte d'intervenció del projecte ja s'hi han començat a posar llambordes i, per tant, ja es comença a veure quina imatge definitiva tindrà.

L'obra afecta l'espai de darrere de l'ajuntament, que es convertirà en una nova plaça pública. Es donarà continuïtat a la plaça ja existent, però, alhora, la idea és que contribueixi a millorar determinats aspectes per tal d'aconseguir una nova àrea més atractiva per a la ciutadania (fins ara quedava molt amagada), amb zones de lleure que convidin a fer-hi estada. L'espai que s'ordena és el solar situat a la façana posterior de l'ajuntament, entre el carrer Padró, el passatge de Sant Benet i la carretera de Vic.

L'actuació consisteix principalment a urbanitzar l'entorn amb paviment de llambordes de pedra natural, bancs de pedra granítica i la plantació de magnòlies. A banda, també s'hi integraran elements arquitectònics històrics, com per l'estructura de voltes situades a tocar de l'edifici de l'Ajuntament o una tina soterrada que pertanyia a les antigues edificacions, que es rehabiliten i es podran observar des de la nova plaça. Quant a l'aparcament, es reservarà un espai ordenat per a quatre vehicles a la part que dóna al carrer Padró, que reduirà les places que hi havia.

La urbanització d'aquest espai permetrà crear un flux per a vianants entre el carrer Padró i la zona de la carretera de Vic que permetrà millorar la mobilitat a peu. El projecte té un cost total de 380.000 euros.