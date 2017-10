Manresa és l'únic municipi per sobre de la mitjana catalana en percentatge d'immigrants

El Bages és una de les comarques de tot Catalunya amb el percentatge més baix de població estrangera, fins al punt que només un dels seus 30 municipis, Manresa, en té un percentatge superior a la mitjana catalana. I una altra dada que posa de manifest quin és el pes actual de la immigració a la comarca: més de la meitat d'aquestes poblacions tenen un percentatge inferior al 5%.

Manresa té 11.403 habitants de nacionalitat estrangera, el que suposa el 15,2% del total, segons les dades de l'últim any que es poden consultar a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest percentatge se situa un punt i mig per sobre del de la mitjana de Catalunya, que és del 13,6%. En el global de la comarca, on hi ha 17.490 persones inmigrants, aquesta xifra suposa el 10% del total, però només la capital del Bages la supera. El segon en aquest rànquing, que és Sant Vicenç, ja se situa just per sota (9,37%). El segon municipi amb més població de la comarca, Sant Joan, no arriba al 8% d'estrangers, i en d'altres que estan per damunt dels 6.000 habitants, com Sant Fruitós, Santpedor i Sallent, se situen a l'entorn del 5%, o fins i tot per sota.

De fet, el Bages és la novena comarca de Catalunya amb un percentatge més baix d'immigració (a la cua hi ha, per ordre de menys a més, Moianès, Berguedà i Anoia) i des del 2013 no ha parat de baixar, any rere any.

Com a referència, a les comarques on el percentatge és més elevat, l'Alt Empordà i la Segarra, la població estrangera equival a un de cada quatre habitants. I pel què fa a municipis concrets, els que proporcionalment tenen més població estrangera a Catalunya, segons les dades del 2016, són Guissona (49,1%) i Castelló d'Empúries (44,6%), seguits de Sant Pere Pescador (38,5%), la Portella (37,9%) i Salt (37,4%).

En el conjunt de les comarques de la nostra àrea hi ha una nacionalitat clarament predominant entre la població immigrant: la marroquina. Les persones provinents del Marroc són majoritàries (en relació amb el conjunt de la població estrangera) en quatre de les set comarques de casa nostra: Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia. Alhora és una nacionalitat present entre les cinc predominants en dues de les tres comarques restants: l'Alt Urgell (segona posició) i el Moianès (quarta).

Tanmateix, en el global d'aquesta àrea de casa nostra hi ha quatre nacionalitats diferents capdavanteres. A banda del cas ja explicat del Marroc, que encapçala quatre comarques, veiem que a la Cerdanya la predominant és la població provinent de Bolívia, al Moianès l'arribada de Mali i a l'Alt Urgell, la de Portugal. En totes les comarques les cinc nacionalitats principals pràcticament no han variat en els darrers dos anys.