El Moianès és l'única comarca on la immigració va créixer el 2016

El Moianès va ser l'única comarca de casa nostra que el 2016 va registrar un augment de la població estrangera que hi està empadronada. Un increment molt lleuger (de l'1,98%) però rellevant perquè és excepció. A tot Catalunya només hi va haver vuit comarques amb pujada, la més pronunciada de les quals va ser la Segar-ra (2,62%). En alguns casos, com la Cerdanya, la baixada d'immigrants ja acumula 8 anys seguits.