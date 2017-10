El Govern manté la voluntat de rescatar l'eix Transversal abans d'acabar aquest any

La Generalitat de Catalunya ha declarat desert el concurs públic que havia convocat per trobar una empresa que havia de dissenyar l'arquitectura financera per a l'operació de rescat de la concessió de l'eix Transversal (C-25). Tanmateix, fonts de la conselleria d'Economia, que és la que comanda aquest projecte, van assegurar ahir a Regió7 que serà el mateix departament el que es farà càrrec del disseny del rescat, i van confirmar que es manté la intenció d'executar aquest rescat abans del 31 de desembre, com a mesura d'estalvi a mitjà i llarg termini.

Les mateixes fonts van confirmar que a la licitació per analitzar i concretar com s'havia de fer aquesta operació només va presentar-s'hi una empresa (Ahorro Corporación Financiera), però que aquesta no va aportar tota la documentació que es requeria, motiu pel qual la Generalitat va decidir excloure-la del procés. Malgrat aquesta situació, fonts del departament d'Economia han explicat que la Generalitat «no renuncia» al projecte de rescatar aquesta via –que uneix Cervera amb Caldes de Malavella a través de 153 quilòmetres, creuant el Bages d'oest a est i el nord de l'Anoia– i l'objectiu és aconseguir-ho abans no acabi l'any.

El contracte que es va signar quan es van fer les obres de desdoblament d'aquesta via preveu la possibilitat que, en arribar al desè any de vigència de la concessió (que es dóna aquest 2017), la Generalitat pugui revertir-la pagant un import a l'empresa concessionària. D'acord amb les estimacions del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, la reversió del contracte tindria, inicialment, un impacte negatiu en el dèficit i el deute de la Generalitat, però en els exercicis futurs –la concessió finalitza l'any 2040– comportaria un important estalvi.

Tal com ja va avançar aquest diari (vegeu edició del 23 de juny), la Generalitat es planteja aquest rescat (del qual es va fer una primera estimació d'uns 530 milions d'euros) com a mesura per reduir el dèficit. Fonts del departament d'Economia i Hisenda van assegurar ja en aquell moment que, tot i que s'ha de veure quina pot ser la millor via de finançament, hi ha la decisió ferma de tirar-la endavant perquè s'estima un estalvi financer de 700 milions d'euros a partir del rescat fins al 2040, quan s'acabaria la concessió.

Les obres de construcció de l'eix Transversal van anar a càrrec de l'empresa Cedinsa, que és qui actualment l'explota amb un peatge a l'ombra, sobre la base d'un cànon que la Generalitat li va pagant en funció del nombre de vehicles que hi passen, i a canvi l'empresa es fa càrrec del seu manteniment.