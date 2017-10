Sant Joan obre la segona convocatòria dels pressupostos participatius

La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada obre, aquest mes d'octubre, la segona convocatòria de pressupostos participatius amb l'objectiu que la ciutadania tingui veu i vot a l'hora de decidir una part important del pressupost municipal que es dedica a inversions. En, aquest sentit, el consistori fa una reserva en el pressupost municipal d'aquest any de 90.000 euros perquè la ciutadania decideixi a quins projectes per als sectors Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan els vol destinar.

Les propostes es podran presentar del 16 al 27 d'octubre a través del web participa.santjoanvilatorrada.cat o de forma presencial a les urnes habilitades al CAP, l'Ajuntament, els instituts Cardener i Quercus o a l'Escola de Música. L'Ajuntament es compromet a integrar en el pressupost les propostes més votades per tal que ja es puguin començar a realitzar durant el 2018.

Aquest divendres a 2/4 de 8 del vespre, es farà al CIO Cal Gallifa la presentació oficial del procés. Del 16 al 27 d'octubre hi haurà la recollida de les propostes; i del 27 de novembre al 8 de desembre es podran fer les votacions. Per tal que la proposta sigui admesa i vàlida ha de complir un seguit de requisits; com ara, que no superi els 90.000 euros; que sigui de competència municipal, legal i viable; i que no estigui repetida.

El Pressupost Participatiu és un model de participació i gestió del municipi a través del qual la ciutadania proposa i decideix a què destinen aquesta part dels recursos municipals.