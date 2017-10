El Moianès és la comarca de la Catalunya Central que genera més residus per càpita

El Moianès va ser el 2016 la comarca de la Catalunya Central que va generar més residus per càpita (560 kg/habitant/any), però també és de les que, juntament amb el Bages i el Solsonès, se situen per sobre de la mitjana de Catalunya en recollida selectiva. Les que queden per sota són l´Anoia i el Berguedà.

Al Bages, el municipi que més recicla, segons les dades de l´any passat, és Artés (66,92% de la brossa produïda), al Moianès és Collsuspina (70%), al Berguedà Gisclareny (39,17%), al Solsonès, Sant Llorenç de Morunys (52,27%) i a l´Anoia, Copons (37,06%).

Al conjunt de la Catalunya Central (que, a banda de les comarques abans esmentades, inclou Osona) l´any passat es van generar 240.842 tones de deixalles. Són dades que ha fet públiques aquest dimecres el director de l´Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, en un balanç dels resultats de l´any passat. Segons aquestes xifres, hi va haver un augment de l´1,80% de les deixalles generades, respecte el 2015, que Tost ha atribuït bàsicament a la progressiva recuperació econòmica, tot i que també ha destacat com a positiu que el creixement de l´economia és superior al del volum de deixalles, «perquè creiem qus om consumidors que cada cop comprem més racionalment».

La recollida selectiva neta a les comarques centrals se situa al 35,27%, lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 30,41%. La comarca que més epara de la Catalunya Central és Osona, amb un índex del 51,88%, mentre que l´Anoia és la que registra l´index més baix de la demarcació, el 23,48%.

El director de l´Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha destacat que un factor que pot influir en l´augment de la recollida selectiva a curt termini és l´increment dels cànons de residus. L´any 2018, el cànon per disposició en abocador passarà dels 30 euros per tona actuals als 35,60. El 2019 s´incrementarà als 41,30, i el 2020 als 47,10 euros per tona.

A més, a aquests imports encara s´hi haurà d´afegir el de les sancions que imposi la Unió Europea si no s´assoleixen els objectius que fixa, que és d´un índex de reciclatge del 50% el 2020, i d´entre el 65% i el 70% el 2030.