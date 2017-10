Sant Fruitós no podrà obrir l'accés a Sant Benet fins a l'any que ve perquè ha d'expropiar

El principal camí d'accés a Sant Benet, tallat des del mes de març després que hi hagués una esllavissada, no es podrà obrir fins a l'any que ve. L'Ajuntament de Sant Fruitós, que és qui ha acabat assumint el projecte i la major part del seu cost, tenia previst adjudicar les obres i començar-les abans d'acabar l'any, però finalment no podrà ser així.

El motiu, segons han explicat fonts municipals, és que l'actuació que s'hi ha de fer comporta la necessitat d'expropiar terrenys que s'han d'afectar, procés que s'està duent a terme en aquests moments. Un cop fet aquest pas, l'Ajuntament podrà iniciar un concurs públic per licitar l'execució de l'obra. La previsió del consistori és iniciar els treballs per evitar la caiguda de roques del camí de Sant Benet el proper mes de gener per tal d'obrir-lo al públic tan bon punt s'hi garanteixi la seguretat.

El cost del projecte s'eleva a 530.000 euros, que assumirà majoritàriament l'Ajuntament i una part la Fundació Calalunya-La Pedrera (propietària del complex Món Sant Benet). Les mateixes fonts han explicat que el consistori va demanar prèviament a la Generalitat i a la Diputació ajuts per poder fer front a aquesta obra imprevista, però que no ha rebut aportació de cap de les dues administracions.

El tall del camí (que arrenca a la carretera de Vic, la N-141c) va ser degut a una esllavissada de ter-res i roques del talús situat al marge dret (en direcció a Món Sant Benet) que va tenir lloc el març passat, després d'un episodi de pluges intenses. Immediatament es va tancar al pas de vehicles i es va procedir a retirar el material que s'havia desprès i fins a deixar la calçada ben neta. Tanmateix, un informe tècnic va posar de manifest la necessitat de mantenir el seu tancament fins a la realització d'unes obres d'estabilització per garantir-hi la seguretat. Des de llavors no es pot accedir a Sant Benet per aquest accés, sinó que s'hi ha d'arribar per Navarcles.

Un informe tècnic elaborat per geòlegs contractats pel consistori va concretar, el mes d'abril passat, els treballs necessaris per estabilitzar el talús, que es calcula que tindran una durada d'uns tres. El projecte preveu posar una malla d'alta resistència i una barrera dinàmica a la part superior d'aquest talús que s'ha demostrat inestable.