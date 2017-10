Artés inicia avui les assemblees per elaborar els pressupostos participatius

L'Ajuntament d'Artés obrirà avui la ronda d'assemblees veïnals prèvies a l'elaboració dels pressupostos participatius de cara al 2018. La convocatòria és a 2/4 de 12 del migdia a la sala d'actes de Cal Sitjes.

La d'avui serà una assemblea de zona, on es debatran possibles propostes a incorporar en funció del lloc on viuen els assistents. Més endavant, hi ha previstes també diverses assemblees temàtiques en què es parlarà en cada una de conjunts de temes concrets. En aquest cas, es faran els dilluns, dimecres i divendres fins al dilluns 30 d'octubre.

Es tracta dels segons pressupostos participatius que organitza l'Ajuntament d'Artés, i com l'any passat, aquestes assemlees es munten prèviament per aportar idees sobre les propostes d'accions per ser votades en una consulta popular de cara al proper any de manera que les més ben posicionades es puguin incorporar en els pressupostos municipals del 2018. En aquestes assemblees es posaran sobre la taula un seguit de propostes que l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament valorarà i se sotmetran a votació popular, mitjançant u procés participatiu obert a les persones majors de 16 anys. Un cop fet el recompte, l'equip de govern elaborarà el pressupost municipal intentant que pugui incloure el màxim de propostes votades, de major a menor suport obtingut.



Es busca més implicació

En els primers pressupostos participatius els veïns van poder votar el desembre passat entre un total de 61 propostes, de les quals n'hi va haver 20 que finalment es van poder incorporar al pressupost municipal. La participació va ser del 12 % del cens (van votar 562 persones), que es considera «un èxit» per bé que enguany es voldria incrementar encara més aquesta xifra.