Un estudi orienta l'Ajuntament de Navarcles en l'estalvi energètic

La Diputació de Barcelona ha fet una diagnosi sobre el consum actual d'energia i les emissions de CO2 que genera l'edifici de l'ajuntament de Navarcles i n'ha elaborat un informe en què s'apunten diverses mesures per mirar de reduir-lo.

Entre les propostes hi ha mesures passives que fan reduir la demanda en calefacció i refrigeració de l'equipament, com canvis en fusteries, aïllaments en façana i coberta, proteccions solars, o la segregació d'espais.

També proposa mesures actives com la substitució de lluminàries existents per altres de tipus led, la substitució de la màquina de climatització per una de més eficient, o la instal·lació de panells fotovoltaics per contribuir al consum elèctric de l'equipament.