Navàs descobreix les tècniques medievals per fer vi

Acte de presenteació del llibre AN

El treball meticulós i exhaustiu realitzat pels germans Ramon i Jaume Corominas per inventariar, documentar, descriure i localitzar restes arqueològiques relacionades amb les tècniques ancestrals d´elaboració del vi va ser el motiu de la presentació a Navàs del llibre «Premses, tines i trulls», que finalment no va tenir ni la presència dels autors ni del llibre, exahurit i a l´espera una segona edició. L´acte va tenir lloc a la sala d´actes de la biblioteca, amb les intervencions de la historiadora Rosa Serra, la pedagoga Maria Estruch i del vinyaire Isidre Vinyas, de Vinyes d´Empremta.

El regidor de Promoció Econòmica, Joan Fernàndez, va fer la presentació de l´acte i va excusar la no assistència dels germans Corominas, per una causa imprevista. També va dir que hi hauria una nova xerrada, en aquesta ocasió sobre el terreny amb els dos autors, més endavant. L´acte s´inclou en la setmana prèvia a la Fira de Tardor que posa l´accent en els productes de proximitat, ecològics i la gastronomia.

Rosa Serra va destacar el treball incansable dels germans Corominas, que han dedicat un quart de segle a investigar i documentar restes relacionades amb la producció de vi, a l´època medieval (s. X - XV) en comarques com ara el Bages, el Berguedà i el Solsonès. Isidre Vinyas va defensar el seu projecte de crear un espai únic de paisatge vitivinícola als costers de Vilafresca, la reivindicació d´un patrimoni infravalorat, la recuperació de varietats autòctones i fent el vi com abans.

Maria Estruch, va explicar i mostrar en imatges extretes del llibre com funcionaven les premses, tines i trulls excavades a les roques, ben a prop de les vinyes, i les tècniques que s´utilitzaven per aprofitar fins a l´última gota de vi.

L´acte va cloure amb un tast de vi blanc natural, macabeu cent per cent, de nom Rabassa, de Vinyes d´Empremta, i productes de proximitat com els embotits de Navàs i Casserres, formatge de la Nou, i galetes de la pastisseria Mas.