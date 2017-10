Sant Joan obrirà dilluns el procés per rebre propostes per al pressupost participatiu

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada posarà en marxa la setmana vinent el procediment perquè veïns i entitats puguin decidir –mitjançant els pressupostos participatius– a què volen destinar l'any que ve una part dels recursos municipals en actuacions als sectors Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan.

D'entrada, ho podran fer presentant propostes concretes, durant un període que anirà del 16 al 27 d'octubre. Es poden formalitzar a través del web participa.santjoanvilatorrada.cat o de forma presencial a les urnes habilitades al centre d'assistència primària (CAP), a l'ajuntament, als instituts Cardener i Quercus o a l'Escola de Música.

Del 27 de novembre al 8 de desembre es podran fer les votacions. Per tal que la proposta sigui admesa i vàlida ha de complir un seguit de requisits, com ara que no superi els 90.000 euros de cost; que sigui de competència municipal, legal i viable; i que no estigui repetida.

Abans de la fase de votació es publicarà la llista de les excloses i els arguments que justifiquen que n'hagin quedat fora.

El consistori fa una reserva en el pressupost municipal del 2017 de 90.000 euros perquè la ciutadania decideixi a quins projectes per als sectors Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan els vol destinar.

En aquest sentit, l'Ajuntament es compromet a integrar en el pressupost les propostes més votades per tal que ja es puguin començar a realitzar durant el 2018. Aquest proper divendres es farà al CIO Cal Gallifa la presentació oficial del procés.

Aquest serà el segon pressupost participatiu de Sant Joan de Vilatorrada, que cada any destina a un sector diferent del municipi (coincident amb els districtes electorals).

El 2016 van votar els veïns del Llobet, Palillo i Torrent del Canigó per a projectes de millora que afectaven aquests sectors. Van votar 112 veïns, i com a propostes guanyadores va sortir adequar l'espai de jocs infantils del parc Llobet, i rehabilitar i mantenir aquest mateix parc.