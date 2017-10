Cardona estrena el nou camp de futbol i n'enllesteix el voladís

Els equips del Club de Futbol Cardona ja han pogut estrenar el nou camp amb gespa artificial. Tanmateix, el projecte de remodelació de l'equipament (que és al mateix lloc que l'anterior, però que s'ha fet totalment nou) no quedarà enllestit fins a les properes setmanes, ja que el projecte incloïa també la construcció d'un voladís sota el qual hi ha els vestidors i altres instal·lacions annexes, en el qual encara es treballa. El terreny de joc, però, ja està completament acabat, la qual cosa ja ha permès posar-lo en marxa.

El complex esportiu i de salut, que s'ha batejat com a Camp de Vida Activa, forma part del projecte Cardona Integral, impulsat per l'Ajuntament i la Fundació SHE, del cardiòleg Valentí Fuster, per fomentar els hàbits de vida saludable. Un equipament que, des del seu naixement, l'Ajuntament ha insistit a situar com un espai polivalent no només per jugar a futbol sinó un espai per a l'activitat física en general.

Per aquest motiu, el camp de futbol està envoltat per una pista d'atletisme i és un dels indrets per on passa una de les rutes saludables del municipi. Les instal·lacions del nou complex, que ja acaben d'estar enllestides, disposen de quatre vestidors grans i dos de petits, amb llum natural i amb els colors del projecte Cardona Integral, el verd i el blanc. Es completen amb una sala d'infermeria, magatzem, lavabos i una sala polivalent amb una petita zona de bar amb una terrassa sota cobert.

Una de les peces clau d'aquest projecte, amb la qual també s'ha volgut que fos més que un camp de futbol, és la construcció d'una gran balconada, a sobre les instal·lacions. Aquest voladís, que s'alça per damunt d'un dels laterals del camp, en paral·lel i seguint la cota de la carretera de la Mina, permetrà guanyar una zona de passeig en un espai que fins ara era molt estret. A més, funcionarà com a mirador del camp de futbol i de tota la vall salina. Aquesta és la part de la instal·lació on s'estan concentrant els treballs finals.