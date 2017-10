L'atropellament d'una ovella obliga a aturar dos trens a Castellbell

Un tren de la línia dels Ferrocarrils entre Manresa i Barcelona va atropellar ahir mortalment una ovella que va irrompre al mig de la via, poc abans de la 1 del migdia, entre les estacions de Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar. La incidència va obligar a aturar durant uns minuts la circulació en aquest tram de la línia, cosa que va afectar dos trens, un per cada sentit, segons fonts de FGC. Inicialment, els Bombers van activar el grup de veterinaris de Matadepera, tot i que finalment no va fer falta la seva presència. L'ovella atropellada formava part d'un ramat que pasturava per la zona.