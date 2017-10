Navarcles adapta la pista de l'escola Catalunya per als veïns

L´Ajuntament de Navarcles ja treballa en les reformes de la pista poliesportiva de l´escola Catalunya amb l´objectiu de fer extensible el seu ús a tots els veïns fora de l´horari lectiu, per bé que encara no ha concretat la data en què preveu posar-ho en pràctica.

En aquests moments s´està treballant en la instal·lació d´una coberta a la pista de l´edifici verd, que és la transformació més visible que es contempla. Prèviament, es van millorar els accessos a l´edifici dins del recinte escolar i es van encimentar amb un espai de canalització per a les aigües pluvials. Així mateix, s´han instal·lat dues grans portes metàl·liques, que permetran tancar l´escola quan acabin les classes i alhora deixar obert l´accés a la pista. Acabada la coberta, encara faltarà refer el paviment de la pista, equipar-la amb noves porteries de futbol sala i cistelles de minibàsquet, i millorar l´entorn de jardineria i de la vorera d´accés des del carrer Piscines i Esports.

Aquestes obres tenen la doble finalitat de millorar les instal·lacions del centre i ampliar-ne els usos, posant-la a disposició dels veïns per a la pràctica de l´esport i el lleure en els dies i hores no lectives, pensant especialment en els caps de setmana.

El pressupost és de 280.410 euros finançats per l´Ajuntament en la seva totalitat. L´alcalde, Llorenç Ferrer, diu que «és una inversió rellevant però té un doble benefici social, perquè no només millora les instal·lacions que fan servir a diari els alumnes, sinó que sumem una nova instal·lació coberta per a l´esport i tota mena d´activitats que ara només es poden fer al pavelló».