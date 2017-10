Navàs recorda velles tècniques d'elaborar el vi en ple procés de recuperació de les vinyes

Les tècniques ancestrals d'elaboració del vi van ser el fil conductor en la presentació del llibre Premses, tines i trulls, dels germans Ramon i Jaume Corominas, de Cercs, que va omplir la biblioteca de Navàs en els actes previs de la Fira de Tardor d'aquest cap de setmana. Els autors no van poder assistir a l'acte per un imprevist, i tampoc no hi havia el llibre, que s'ha exhaurit, però historiadors i experts en aquest àmbit van aprofundir en el contingut, i el van enllaçar amb l'auge que experimenta de fa temps el municipi en matèria vitivinícola.

La historiadora Rosa Serra va destacar el treball dels germans Corominas d'inventariar, documentar, descriure i localitzar restes arqueològiques relacionades amb les velles tècniques de fer vi, tenint en compte que han dedicat 25 anys a investigar i documentar aquestes restes, que daten entre els segles X i XV.

Per la seva banda, el productor local Isidre Vinyas va defensar el seu projecte de crear un espai únic de paisatge vitivinícola als costers de Vilafresca, la reivindicació d'un patrimoni infravalorat, i la recuperació de varietats autòctones per fer vi com abans. Finalment, la historiadora Maria Estruch va explicar i mostrar amb imatges extretes del llibre com funcionaven les premses, tines i trulls excavats a les roques, a prop de les vinyes.

Va conduir l'acte el regidor Joan Fernández, que va prometre una nova xerrada, sobre el terreny i amb els autors del llibre.