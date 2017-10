Súria introdueix canvis en l'accessibilitat al Poble Vell i dóna prioritat als vianants

L'accés en vehicle cap al Poble Vell de Súria es podrà fer a partir d'ara des de la plaça Clavé amb la transformació d'aquest tram de circulació en via de doble sentit regulat per semàfors que hi donaran pas alternatiu.

Les obres per a la instal·lació dels semàfors s'estan fent aquesta setmana, com la primera d'altres actuacions que es portaran a terme als carrers Diputació i Vilanova per donar més protagonisme als vianants i millorar l'accessibilitat al Poble Vell.

Les següents actuacions que hi ha previstes seran la transformació del carrer Vilanova en zona de vianants i el reasfaltament del carrer Diputació. D'aquesta manera, els vehicles ja no circularan pel carrer Vilanova, i les úniques vies d'entrada de vehicles al carrer Diputació seran a través de la carretera de Balsareny i de l'avinguda de l'Ajuntament.

La creació del pas alternatiu de vehicles al sector de la plaça Clavé comportarà la instal·lació de semàfors per als accessos amb origen o destinació al Poble Vell. Per altra banda, també s'habilitarà un nou carril de circulació a la sortida de la rotonda del pont de Salipota per als vehicles que vulguin accedir al Poble Vell des de la plaça Clavé.

Un altre dels objectius d'aquestes actuacions que ara s'introdueixen és reduir la pressió del trànsit rodat pels carrers Diputació i Sant Antoni Maria Claret, que fins ara eren l'única via d'accés a la carretera de Sant Salvador per accedir al Poble Vell.

Un precedent d'aquesta ordenació del trànsit al nucli urbà de Súria va tenir lloc l'any 2015, quan el tram de calçada de la plaça Clavé va ser convertit en vial de doble sentit per a vehicles a causa de les obres d'urbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret. Aquelles obres pretenien prioritzar aquesta via com a espai per a vianants.