Navàs ret homenatge a Ramon Cabra en la presentació del seu llibre

arxiu particular

L´obra es va presentar a la biblioteca municipal arxiu particular

La presentació del llibre Cartes a la meva Dolors, de Ramon Cabra, a Navàs va esdevenir un homenatge popular i en vida a un dels dinamitzadors culturals i socials més importants dels darrers quaranta anys al municipi. La sala d'actes de la biblioteca es va omplir per escoltar la veu d'un home que ja no pot parlar i que ha regalat moltes hores de la seva vida a fer poble. La seva veu es va expressar a través de la seva filla, Dolors, i el seu cunyat, Enric Escudé. Nascut a l'Ametlla de Merola, Cabra i la seva família van establir-se a Navàs el 1974. La seva afició a la música va propiciar una embranzida cultural que va comportar una forta sacsejada: el Grup Familiar, la Coral Sant Genís, la Coral Petit Estel, l'emissora La Veu de Navàs, fent teatre amb el Grup Escènic de Navàs, la concessió del Premi Flama, un mandat com a regidor a l'Ajuntament i més de 15 anys de Jutge de Pau, sempre a favor del diàleg i la mediació. En la seva intervenció, l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, es va referir al moment que viu Catalunya i va reivindicar homes amb el tarannà de Cabra. Va proposar enviar-lo a Madrid a negociar amb la seguretat que sabria defensar amb diàleg la causa dels catalans.

Cartes a la meva Dolors és una obra on cada capítol és una carta que Cabra adreça a la seva esposa Dolors, el gran i únic amor de la seva vida. A través de les epístoles narra costums, persones, fets històrics, la vida en una colònia tèxtil del Llobregat a la postguerra.

La cançó Galeria de Llevant, 19, en la veu d'Enric Cabra i les seves dues filles, va cloure l'acte.