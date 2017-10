La Fira de Tardorde Navàs consolida les propostes gastronòmiques

La Fira de Tardor Navàs, que aquest cap de setmana ha arribat a la 85a edició, ha consolidat la seva aposta per les propostes de gastronomia de proximitat.

La fira ha estat un èxit de públic en totes dues jornades. Ahir, el certamen estava més centrat en les activitats més tradicionals. Així, al llarg del dia als porxos de la plaça de l'Ajuntament hi havia les tradicionals parades d'artesans, un vuitantena, amb productes molt variats, com per exemple joies, tèxtil i nombroses parades de productes alimentaris, entre les quals hi havia formatges i derivats lactis, embotits, vins i pans, entre d'altres.

Ahir al matí i al migdia, però, el que cridava més l'atenció de la plaça era el gran nombre de puntaires que participaven en la trobada que es fa en el marc d'aquesta fira. L'edició daquest any ha estat una de les que ha congregat més participants, amb unes 250 procedents de diferents municipis de la Catalunya Central.

Al migdia, mentre les puntaires demostraven les seves habilitats a la plaça, es va viure un dels moments més àlgids de la fira amb els diferents balls de la roda d'esbarts. En aquesta ocasió han estat els dansaires dels esbarts juvenils de Berga, Balsareny, Taradell i Navàs els que van pujar a l'escenari de la plaça.

A la tarda es van portar a terme jocs per a la mainada i també hi va haver la ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.

Tot i que ahir la gastronomia també va tenir el seu protagonisme amb diferents parades de productes agroalimentaris i d'altres que oferien tastos, els productes gastronòmics van centrar la jornada de dissabte.

Una de les activitats que va tenir més èxit va ser el Tastaentorn, que va consistir en un sopar a base de productes de proximitat. Es tractava de tapes dels restaurants Fuster de Serrateix i l'Alberg de Castelladral que va ser acompa-nyades per vins de la zona. A més, el cantant Cesc Freixas hi va posar la banda sonora, i més tard ho van fer Ferran Martínez i Toni Oró, amb cançons de vi i de taverna. Aquesta activitat és el segon any que se celebra.

L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, feia ahir una valoració molt positiva d'aquesta edició de la fira i també destacava que l'aposta per la gastronomia en la jornada de dissabte «ha quedat molt reforçada per la participació al Tastaentorn», ja que va superar totes les previsions i, segons deia ell mateix, «tots els productes es van acabar».

Per la seva banda, i davant el fet que aquestes propostes havien tingut tan bona acollida, el regidor de Promoció Econòmica, Joan Fernàndez, assegurava que la gastronomia «ha de tenir més importància» en la fira de tardor, i concretava que «el fil conductor» d'aquesta promoció gastronòmica s'ha de basar en els productes de proximitat i la sobirania alimentària.

En el marc de la fira també es van portar a terme altres activitats com la Mostra de la Verema, que va incloure un esmorzar de verema, la caminada Entrevinyes, una aixafada de raïm i un vermut de tapes. També dissabte es va portar a terme una mostra d'economia social i solidària en el marc de la qual es van presentar set projectes d'empreses cooperatives i, a més a més, es va fer la mostra de Comerç al Carrer, amb la qual una vintena d'establiments de Navàs van posar els seus aparadors al carrer.