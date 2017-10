L'abat de Montserrat diu que no ha rebut cap proposta oficial de mediació

L'abat de Montserrat, el pare Josep Maria Soler, ha puntualitzat aquest dilluns que ell no ha "mediat amb ningú ni en cap moment" en el conflicte entre el govern català i espanyol sobre el referèndum i les aspiracions sobiranistes i que "oficialment ningú li ha demanat res" en aquest sentit. Ara bé, l'abat ha subratllat: "Montserrat i els monestirs són llocs on es mira d'establir ponts i de facilitar relacions; en els casos que ha convingut i ha estat possible, facilites que hi hagi contactes". En un col·loqui al Barcelona Tribuna, Soler ha insistit en la necessitat d'"asseure's" i de "parlar amb confiança". "El que és important és sortir de la situació en què estem sense que ningú en surti humiliat", ha recalcat.