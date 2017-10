Un centenar de persones participa a Súria en una concentració contra l'empresonament dels presidents d'Òmnium i de l'ANC

Prop d'un centenar de persones ha participat aquest migdia al davant de la Casa de la Vila en una concentració de suport als presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, després del seu empresonament dictat per ordre de l'Audiència Nacional.

Súria s'ha afegit així a la convocatòria realitzada per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en el conjunt del país. A Súria, la convocatòria va ser difosa al llarg del matí per les xarxes socials.

L'alcalde Josep Maria Canudas ha expressat el seu rebuig per l'empresonament dels dirigents de les dues entitats catalanes i per les situacions d'"agressió constant" que s'estan produint amb especial intensitat en les darreres setmanes. El batlle surienc s'ha mostrat partidari de respondre-hi amb "accions pacífiques, però fermes".

Josep Maria Canudas també ha llegit el manifest conjunt de l'ACM i de l'AMI contra l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, sota el títol 'Les nostres idees sempre seran lliures'. En el manifest s'exigeix la "llibertat immediata" dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, als quals es considera com a "presos polítics".

Segons el manifest, amb l'empresonament l'estat espanyol "va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI", posant "en greu risc" els valors democràtics per intentar "desactivar tota la societat civil" i "tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític".

En el manifest també es remarca que "Europa no pot continuar donant l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura i la privació de llibertat a causa de les idees de tot un poble", denunciant "la vulneració flagrant dels principals fonaments d'un estat de dret" i "la manca de separació de poders" que posen en perill "les llibertats bàsiques dels catalans".