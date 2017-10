Mig miler d'agents turístics del Bages sumen forces per promoure la comarca

Gairebé mig miler d'agents públics i privats del Bages han iniciat un treball en xarxa per promoure turísticament la comarca. El principal punt de partida és el nou web bagesturisme.cat, que es va presentar oficialment ahir al Consell Comarcal, i que conté una àmplia informació sobre l'oferta turística de la comarca, amb una guia detallada sobre monuments i rutes, fires i festes, gastronomia, enoturisme, i també sobre els allotjaments, restaurants i espais d'oci que hi ha al territori (vegeu més informació al desglossat), i que aquests mateixos agents aniran renovant i actualitzant.

El sector vol potenciar les pernoctacions entre els visitants que té la comarca, i pensa que una eina «pràctica, interactiva i dinàmica» com és aquesta nova web hi pot ajudar, apuntava ahir el president comarcal del Bages, Agustí Comas, en la presentació que es va fer amb presència d'alcaldes, regidors i tècnics municipals. I és que ara «el visitant que tenim bàsicament ve per motius de feina i voldríem implementar també el de cap de setmana, o bé que vingui igualment entre setmana però es quedi més d'un dia».

La web ha estat elaborada per l'empresa bagenca E2S, però s'hi han implicat centenars d'agents públics i privats de la comarca , de manera que el sector hi queda «molt ben reflectit», apuntava Comas. Inclou tots els ajuntaments, 200 restaurants, més d'un centenar d'allotjaments, tots els cellers del Pla de Bages, i recull més d'un centenar de propostes i experiències per fer. De fet, aquesta web és fruit del treball en xarxa que ja es va començar a desenvolupar ara fa un any amb la creació de Bages Turisme, amb aquestes mateixes administracions i agents. Entre altres coses, s'han creat nous punts d'informació turística, però la creació d'aquesta web (que renova completament la que fins ara hi havia amb el mateix nom però amb el domini . net), «és el més important i visible que hem fet». A més, «que sigui una web feta entre tots demostra la inquietud que té el sector turístic per tirar endavant». Per la seva banda, el conseller comarcal de Turisme, Josep Canals, va definir aquesta web com un nou portal «molt visual i pràctic» i també dinàmic, perquè el mateixos agents l'aniran ampliant i renovant amb prèvia validació per part dels ajuntaments o del Consell Comarcal.

En el vessant més tècnic, Núria Sala, Eladi Sànchez i Imma Franch van explicar el funcionament i el contingut de la web, que permet buscar la informació a nivell d'activitats i continguts temàtics, i també per municipis. Està pensada «com una eina molt fàcil de visualitzar i de gestionar, de manera que es pugui anar ampliant», alhora que «té moltes entrades creuades», de manera que es pot accedir a una mateixa informació a través de molts camins. També es busca la interactivitat, amb un apartat de suggeriments i un altre d'enllaços a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram, i més endavant hi haurà la possibilitat de penjar enllaços a YouTube, i es podran fer reserves i compres directes.

De moment, bagesturisme.cat només es pot consultar en català, però també es podrà fer en castellà, anglès i francès.