Navàs s'atura durant cinc minuts per demanar la llibertat de Sánchez i Cuixart

Els treballadors de l'Ajuntament, del CAP Navàs, alguns mestres dels centres educatius, treballadors, botiguers, veïnes i veïns del poble, han fet una aturada en senyal de protesta per l'empresonament de Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, de l'ANC i d'Òmnium Cultural.

L'alcalde de Navàs ha llegit el manifest de l'ACM i l'AMI, sota l'epígraf «les nostres idees sempre seran lliures». Bo i recordant que, des d'ahir a la Unió Europea hi ha presos polítics. El manifest llegit diu que les mesures decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que també són il·legals.

El parlament ha finalitzat amb una frase de Salvador Espriu: «Els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser si no som lliures».

A la tarda s'organitzaran viatges a Barcelona per a participar en les manifestacions silencioses. A les 8 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Navàs, es farà una concentració silenciosa amb espelmes.