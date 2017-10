La plantilla d'Ercros Cardona dóna per fet que el desembre es deixarà de treure sal del runam

Ercros deixarà d'extreure sal del runam de Cardona a mitjan desembre, després de 9 anys d'explotació. Ho dóna per fet tant la plantilla de la factoria com l'Ajuntament, tot i que encara ahir l'empresa va afirmar a Regió7 que no hi ha cap decisió presa sobre el futur d'aquesta planta, que treballa en l'extracció i trituració de la sal acumulada a l'antic dipòsit -originat per la mineria de la potassa- per a la seva posterior utilització en la fabricació de clor. Tant els treballadors com el consistori, però, tenen coll avall que entre aquesta setmana i (més probablement) la vinent Ercros presentarà un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), a partir del qual s'obrirà un període de negociació (al llarg del novembre), per fer efectiva l'aturada de la planta en un màxim de dos mesos i acordar el futur de la plantilla.

La d'aquesta activitat és una mort anunciada des de fa gairebé un any i mig, malgrat que en tot aquest temps Ercros mai no ha volgut fer cap pronunciament públic ni desvelar els seus plans. A principi d'aquest estiu, tal com va explicar aquest diari (vegeu edició del 14 de juliol), l'Ajuntament ja donava per fet que l'activitat estava sentenciada en el que quedava d'any, després d'una reunió mantinguda en aquell moment amb l'empresa, en què l'alcalde assegurava que tot el que havien rebut com a resposta eren evasives.

A grans trets, la situació és que la Unió Europea va fixar que el proper 11 de desembre es compleix el termini que obliga a deixar de fabricar clor amb la utilització de mercuri -que és el que Ercros fa a la planta que té a Vilaseca fent servir la sal de Cardona-, i s'ha de passar a fer-ho amb un altre tipus de procediment (cèl·lules de membrana).

Aquesta tecnologia requereix una sal més purificada que, segons fonts de la plantilla de la planta, Ercros considera que la del runam de Cardona no li ofereix. L'alcalde, Ferran Estruch, ja va posar de manifest el juliol passat a través d'aquest diari que des de fa mesos s'ha requerit a l'empresa que explicités què li calia per poder donar sortida a aquesta sal però que en cap moment no se'ls havia facilitat que els poguessin ajudar per buscar diners per fer les inversions que necessàries.

Ahir, fonts d'Ercros consultades per aquest diari van reiterar, com ja han fet en anteriors ocasions, que no hi ha cap novetat. Fins ara, però, en cap moment tampoc no han esvaït els dubtes generats en els últims mesos ni el fet que tant la plantilla com l'Ajuntament cardoní hagin considerat una evidència que la intenció ferma de la companyia és la de cessar l'activitat quan es compleixi el termini posat per la Unió Europea. Una intenció que, quan en els propers dies es faci efectiva, afectarà un total de 36 persones de manera directa.

L'escenari que s'obre, però, no només preocupa des del punt de vista estrictament laboral i social, sinó també, i de manera molt substancial, des del mediambiental, ja que a la pràctica suposarà que un dels dos runams que hi havia a Cardona (el vell) quedi a mig retirar. El consistori ja ha manifestat en diverses ocasions que serà contundent i que recorrerà a totes les vies polítiques i jurídiques que tingui al seu abast perquè Ercros no marxi com si res. El runam nou va ser el primer que es va explotar i ja està eliminat, pendent que se'n completi la restauració. Ara es calcula que hi ha acumulats encara entre 4 i 4,5 milions de tones.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, explicava ahir a aquest diari que un dels pocs aspectes positius és que l'Ajuntament ha aconseguit que Urbanisme accepti incorporar Cardona al futur Pla Director de la Mineria, de manera que es pugui donar una solució global al problema dels residus miners que també inclogui els del runam que ara quedarà a mig treure. Estruch deia ahir que batallaran amb la Generalitat i Ercros perquè la restauració que planteja l'empresa no es limiti a una intervenció de simple manteniment (bàsicament la construcció de rases per a la conducció de salmorra cap al col·lector), sinó perquè «es faci una restauració de veritat, d'acord amb el compromís que va adquirir l'empresa en el seu moment».