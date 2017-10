El portal fomenta gastronomia, cultura i oci amb informació detallada de tots els municipis

El nou portal de bagesturisme.cat incorpora una àmplia i extensa informació vinculada amb el turisme a la comarca des de múltiples vessants.

Parteix dels enomenats «Top del Bages» entesos com a motors turístics perquè són espais d'interès amb un mínim de 100.000 visitants, com Montserrat, Sant Benet, Cardona i Manresa, i es mostren com un aparador que obre la porta a la resta d'ofertes. També hi ha un apartat d'agenda que s'haurà d'anar actualitzant de forma continuada, i la connexió a les xarxes socials.

A la pàgina hi ha les rutes d'accés a la informació més detallada (si no s'ha fet a través del Top del Bages) amb ofertes dividides en tres blocs: la natura (amb diverses rutes), la cultura (que recull monuments i atractius per visitar, així com un recull de fires i festes), i l'enoturisme i la gastronomia (amb productes, receptes, i una relació de cellers o mercats, entre d'altres).

Tota aquesta informació, a més, es pot buscar per municipis. També hi ha un blog, dades útils per a escoles i empreses, i un apartat amb l'oferta de la comarca d'on dormir, on menjar, i on sortir, a banda d'una relació d'oficines i punts d'informació turística.