Protesta per l'empresonament de Sánchez i Cuixart a Sant Fruitós de Bages

L'alcalde Joan Carles Batanés ha estat l'encarregat d'encetar l'acte d'aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages per protestar contra l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El batlle, davant unes 150 persones reunides davant l'Ajuntament, ha demanat una aplaudiment per als empresonats i seguidament el regidor Xavi Racero ha llegit un manifest protestant per la detenció i exigint la llibertat dels dos «Jordis».