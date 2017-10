Mor una persona a la C-37, a Castellfollit, a causa del xoc d'un cotxe contra un mur

Una persona va morir ahir a la tarda a l'eix Diagonal quan el cotxe que conduïa va sortir de la calçada i va impactar frontalment contra un mur de contenció al costat del túnel de Can Jorba, entre Castellfollit del Boix i Igualada. A causa de la violenta topada, el vehicle es va incendiar i la víctima va morir a l'acte.

Els fets van tenir lloc a les 4 de la tarda al punt quilomètric 74 de la C-37, a cavall de les comarques del Bages i l'Anoia, entre els termes de Castellfollit del Boix (Bages) i Castellolí (Anoia). El cotxe circulava en sentit Manresa, per un tram de pujada on hi ha doble carril. Just abans d'entrar al túnel de Can Jorba, per circumstàncies que els Mossos d'Esquadra estan investigant, el vehicle no va fer un revolt, va sortir de la calçada i va impactar frontalment contra el mur exterior del túnel. A causa del xoc, el cotxe es va incendiar completament i la persona que el conduïa va morir a l'acte.

Ahir a la nit, a l'hora de tancar aquesta edició, els Mossos d'Esquadra continuaven investigant les causes del sinistre, i no es descartava cap hipòtesi. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit no havia fet de moment un comunicat d'accident de trànsit mortal.

Durant la inspecció ocular dels Mossos d'Esquadra, l'estat en què va quedar el cadàver va impedir als Mossos determinar si es tractava d'una dona o d'un home. L'autòpsia judicial, que s'ha de fer avui, i la investigació dels Mossos haurà de determinar la identitat de la víctima mortal. Ahir, al lloc dels fets, els Mossos van poder determinar que el cotxe estava domiciliat a l'Anoia, ja que la matrícula, si bé es va cremar, va mantenir la forma dels dígits.

Les flames del vehicle es van estendre per la vegetació que hi havia a la part superior del mur. El foc va ser apagat pels Bombers de la Generalitat, que s'hi van desplaçar amb sis dotacions.

Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i diverses patrulles de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, que únicament van haver de tallar un dels dos carrils en sentit Manresa.