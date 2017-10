Santpedor muntarà el cap de setmana un campament medieval amb més de cent recreacionistes

Santpedor celebrarà aquest proper cap de setmana la segona edició del Castra ad Aurum, amb la recreació d'un campament medieval a l'espai del Plaià amb què es vol donar a conèixer com era la vida a l'entorn d'un campament militar de l'època. La festa, que organitzen de forma conjunta el Plaià Poblat medieval i l'Ajuntament, comptarà amb la presència de més d'un centenar de recreacionistes, i es preveuen més de 50 tallers, demostracions i activitats.

El campament es començarà a muntar divendres, amb la instal·lació de les tendes i els pavellons medievals que hi seran fins diumenge al migdia. Són grups i associacions recreacionistes sense ànim de lucre provinents d'arreu de Catalunya i també de l'estat espanyol. Enguany, a més, es comptarà amb la col·laboració de més de 40 voluntaris, més de la meitat dels quals també prendran un rol com a personatges d'època i se sumaran a la resta de recreacionistes. Entre les novetats, hi haurà la figura d'un trobador que donarà la benvinguda als visitants i els explicarà com va néixer el poble de Santpedor.

A banda del muntatge, divendres a 2/4 de 8 del vespre ja es farà una primera activitat, en aquest cas a la capella de Sant Andreu, amb una conferència sobre recreació històrica i arqueologia a càrrec de José Miguel Gallego. La resta d'activitats es repartiran entre les 10 del matí de dissabte i diumenge al migdia i es concentraran en una de les 6 hectàrees que té la finca del Plaià, amb accés per un camí posterior proper al bosc del Serrat Blanc. Hi haurà diverses demostracions, tallers i activitats vinculades amb la vida medieval, entre les que destaca un sopar, dissabte al vespre, amb un menú inspirat en un receptari medieval que, entre altres coses inclou una sopa de poma i ametlla torrada, costelles a la mel amb menta, i pa de pessic amb moscatell.