Tensió al Pont de Vilomara en l'acte per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart

Un grup de veïns del Pont de Vilomara van sortir ahir al vespre a la plaça de l'Ajuntament, com va passar en molts municipis catalans, per mostrar el seu rebuig a l'empresonament del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Aquest diari ha tingut accés a dos vídeos en els que es veu com es van viure alguns moments de tensió, entre un grup de manifestants a favor de Cuixart i Sànchez i un grup de persones que lluïen la bandera espanyola.

Els vídeos mostren com aproximadament una desena de persones van encendre algunes espelmes que van deixar al terra de la plaça, van fer sonar les cassoles com a senyal de protesta i mostraven papers amb el missatge de "llibertat presos polítics". Juntament amb aquest grup de manifestants hi havia un altre grup també reduït de persones que lluïen la bandera d'Espanya i que en un inici miraven els manifestants. En un moment donat, però, una noia s'acosta a una altra que estava fent sonar una cassola i li intenta prendre de les mans, cosa que no aconsegueix. Acte seguit, es veu un agent dels Mossos d'Esquadra al qual s'adrecen les persones que portaven banderes espanyoles. En el segon vídeo se senten aquestes persones entonant càntics de "No nos engañan, Cataluña es España".