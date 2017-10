Fonollosa defineix usos per a l'antiga fàbrica Soldevilla

L'Ajuntament de Fonollosa ja té damunt la taula una proposta (elaborada per la Diputació de Barcelona) per donar utilitat a l'antiga fàbrica Soldevilla, que és municipal, fruit de la donació que en va fer el propietari.

L'estudi proposa destinar una part de la fàbrica per a usos socials i culturals del municipi, amb un caràcter més públic, i l'altra part per a usos productius d'àmbit comarcal. En ambdós casos s'ofereix la gestió dels espais a les entitats culturals del municipi així com a agents econòmics del territori. Serien espais on es pretén promoure que s'hi instal·lin activitats artístiques i d'economia social.

L'objectiu del treball que ha fet la Diputació era la identificació dels espais de l'antiga fàbrica i la proposta d'estratègies que permetin reactivar-la amb intervencions de baix cost i reversibles.

El mes de maig passat es van realitzar dues jornades obertes a la ciutadania per parlar sobre els diferents usos proposats a la fàbrica. En aquestes sessions es va optar per convidar a experiències similars per promoure el debat respecte als usos triats. La primera de les dues es va dedicar a l'economia social i la segona va tractar sobre usos relacionats amb l'art i la cultura, amb la participació de representants de l'entitat LaFábrika detodalavida, un projecte d'iniciativa popular en una antiga fàbrica de ciment a Badajoz, i una altra del Bages, la de Cal Gras, casa rural reconvertida en centre de producció artística a Avinyó.

La fàbrica de Fonollosa (l'única que hi ha i que hi ha hagut al poble) va obrir portes el 1964 per iniciativa de l'empresari egarenc Josep Soldevilla, que sempre en va mantenir la propietat (tot i que en els darrers anys la va llogar a la firma Cosintex). Durant dècades, la fàbrica va jugar un paper molt important en l'economia d'un municipi eminentment agrícola i ramader, va ajudar a retenir al poble molts veïns que potser n'haurien marxat. Va viure els anys daurats durant els 80 i principi dels 90, en què va arribar a tenir 150 telers i 82 treballadors. A final dels 90, però, l'entrada de productes massius i a baix cost de la Xina va tocar de mort la fàbrica. Soldevilla va tancar el 2000. Dos anys més tard, la firma Cosintex va llogar les naus equipades, però l'aventura va durar fins al gener del 2005.

L'any 2013, el propietari d'aquest complex fabril en va fer donació a l'Ajuntament. És un immoble compost per quatre naus adossades i per l'anomenat xalet del director. La finca es compon d'un terreny de 7.048 m2, amb una superfície construïda de 4.605 m2.