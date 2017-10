L'alcalde de Cardona demana a Ercros «compromís» per restaurar el runam

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, fa mesos que veu a venir que Ercros tancarà la planta que té al municipi, però no es resigna que la companyia no només aturi la producció, sinó que deixi deures per fer. En aquest sentit, reclama a l'empresa «màxim compromís» i a la Generalitat «màxima implicació» perquè, a banda de prendre mesures per pal·liar l'impacte econòmic i social que suposarà la marxa de l'activitat, es garanteixi que el que quedarà del runam vell (el que s'està explotant) sigui objecte d'un «veritable pla de restauració».

A més de la pèrdua de llocs de treball que suposarà per al municipi (la plantilla dóna per fet que entre aquesta setmana i la vinent Ercros presentarà un ERO), el que preocupa és que, quan aquest proper mes de desembre l'empresa deixi d'extreure sal del runam, quedaran per retirar 4 milions de tones de material que encara hi ha acumulats a l'antic dipòsit.



Restaurar, no mantenir

Estruch afirma que el pla de restauració que presenta la compa-nyia «és de mínims» o que ni tan sols es pot considerar pròpiament com a tal, sinó com un projecte de manteniment, que passaria bàsicament per la construcció de rases perimetrals i basses per a la recollida de les salmorres i la seva conducció cap al col·lector de salmorres. Però el runam -l'eliminació del qual es donava per encarrilada per l'explotació que durant 9 anys n'ha fet Ercros- hi continuarà sent i quedant al descobert.

Per aquest motiu, l'alcalde cardoní demana poder «asseure'ns amb Ercros i la Generalitat i mantenir un diàleg obert durant les pròximes setmanes per trobar una solució que vagi molt més enllà de la primera proposta que fa Ercros, abans d'encetar cap altra via. Tornar a posar sobre la taula els arguments que nosaltres tenim i intentar que Ercros assumeixi el màxim possible, ja que és una empresa que en aquests moments té beneficis».

El que demana l'Ajuntament de Cardona és que, si es deixa d'extreure, es faci una «veritable» restauració del runam, que passaria per cobrir-lo i revegetar-lo. «Moralment hi estan obligats. Ells són l'empresa que ha explotat la sal i la potassa a Cardona i creiem que parlant-hi s'ha de poder trobar una solució que vagi més enllà del mínim que en aquests moments estan preveient», afegia Estruch.

Aquest plantejament el va traslladar recentment al conseller Josep Rull, que com a responsable de Medi Ambient ha de vetllar per aquests plans. «Vaig fer-li explícit que per a nosaltres no era admissible el que l'empresa presentava», ha reblat l'alcalde de Cardona, que demana la màxima implicació de la Generalitat perquè s'apliqui una solució efectiva.