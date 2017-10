Súria organitza dissabte una plantada popular d'arbres a l'entorn de la riera del Tordell

L'Ajuntament de Súria i l'empresa ICL Iberia han organitzat per a aquest dissabte una plantada popular d'arbres a la riera del Tordell, en el marc de les actuacions iniciades el mes de juny passat per a la recuperació d'aquest espai natural. La plantada es portarà a terme de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 i els primers cinquanta participants rebran com a obsequi un hort urbà per gentilesa d'ICL.

Els participants a la plantada, on es faran servir espècies representatives de l'entorn fluvial, es concentraran al davant del Casal de Joves, al parc municipal Macary i Viader. Prèviament hi haurà un esmorzar popular i una xerrada a càrrec de representants de l'empresa Naturalea.

Dins el mateix projecte de recuperació de la riera del Tordell, al llarg d'aquesta setmana s'hi estan portant a terme altres plantades d'arbres, a càrrec d'alumnes dels centres d'educació primària i secundària de la vila. El projecte forma part de les mesures compensatòries acordades entre l'Ajuntament i ICL pels treballs de construcció de l'accés de la rampa minera de Cabanasses.