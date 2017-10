Cardona prepara la Fira de la Llenega per al diumenge 29 d'octubre

Cardona ja té pràcticament a punt els preparatius de cara a la 25ena Fira de la Llenega, que se celebrarà el diumenge 29 d´octubre, amb diverses parades per a la degustació, venda i exposició de bolets. El comerç local també se sumarà a la festa amb estands al carrer, i s´organitzaran diverses activitats al llarg de tot el dia.

Al matí es podrà visitar l´exposició de varietats de bolets del país, amb les explicacions que donaran micòlegs de l´Agrupació Micològica Berguedana. També s´organitzaran els tradicionals concursos de bolets, en què es premiarà la llenega més gran i el bolet més original, i el concurs de tapes amb bolets. Tot plegat, s´acompanyarà d´una degustació de plats cuinats amb llenegues que prepararan restaurants del municipi al passeig de la Fira.

A banda de treure les parades al carrer, la Unió de Botiguers i Comerciants també muntarà activitats, i la Fundació Cardona Històrica projectarà l´audiovisual «Els Cardona, senyors de la sal» al Centre Cardona Medieval, i muntarà una visita guiada pel centre històric.



Activitats per a totes les edats

Paral·lelament, durant el matí hi haurà música folk catalana al carrer a càrrec d´El Toll, i una ballada country a la plaça del Vall. Per a la mainada s´ha previst una demostració de l´ofici de cisteller i tallers de cistelleria, una caravana de ponis, xocolatada a les 11, atraccions i jocs infantils. Així mateix, hi haurà el Festival Infantil Tocats del Bolet, un concurs de buscar bolets, i l´espectacle «Cagallufes el follet rondinaire», a càrrec de Cia Patawa.

A les 6 de la tarda clourà la festa un concert de música folk a càrrec de Ballaveu, en què s´oferirà coca i mistela.