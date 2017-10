L´autopista duplica el nombre d´usuaris dels descomptes des que el gener es van ampliar

L´ampliació que la Generalitat va fer efectiva a principi d´any dels descomptes de l´autopista Terrassa-Manresa ha tingut en els primers 9 mesos un resultats que ofereixen una cara, un matís i una creu. La dada més directament positiva és que de gener fins a setembre d´aquest any -que és quan han tingut vigència les bonificacions ampliades- el nombre d´usuaris que n´han fet ús s´ha duplicat, amb relació als de l´any anterior, quan eren més delimitades.

En concret, al llarg del 2016 van accedir a aquests descomptes un total de 423.941 vehicles, el que suposa una mitjana diària de 1.710 usuaris. De gener a setembre d´enguany, la xifra total ja superava de 160.493 vehicles la de l´any anterior (el 38% més), el que suposa una mitjana diària de 3.240 vehicles. Són dades facilitades pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que dimecres al vespre es van facilitar als alcaldes del Bages.

El matís és que, en els dos darrers anys, el conjunt del corredor sud (la C-55 i l´autopista sumades) ha registrat un creixement natural del trànsit del 10% (uns 4.000 vehicles més), fruit sobretot de la progressiva recuperació econòmica.

Les dades mostren que aquest augment l´ha absorbit la C-16, però alhora ha suposat que el flux de la C-55 en aquest període s´hagi estabilitzat, però no reduït (tot i que sí que hi ha una lleugera disminució en hores punta). A la pràctica, del total de trànsit que està circulant actualment per aquest corredor (48.200 vehicles al dia), la C-55 en suporta el 60% i l´autopista el 40%. Aquesta proporció té una altra dada rellevant, que és que dos anys enrere era del 65% i del 35%, respectivament. Per tant, la C-16 ha guanyat pes en la circulació del sud del Bages.

La Generalitat va començar a aplicar uns descomptes específics al tram del Bages de l´autopista el gener del 2016. Un any després, i reconeixent que els resultats no havien estat els esperats, es va dur a terme una ampliació territorial d´aquelles mateixes bonificacions. Així, el 2 de gener d´enguany entraven en vigor les noves condicions. Si fins llavors aquests descomptes estaven limitats al moviment de vehicles al tram que va des del peatge de Castellbell fins com a màxim l´enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles) d´aquesta via de pagament, a partir d´aquell moment s´ampliaven a tots els recorreguts cap al nord (o des del nord), sigui quin sigui l´origen i destinació (vegeu-ne el detall a la columna).