Santpedor declara persona non grata a Rajoy, als seus actuals ministres, al rei, a Millo i a un militar

El ple de l'Ajuntament de Santpedor va aprovar per unanimitat aquest dijous al vespre la moció de rebuig i condemna per l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, en va demanar la llibertat immediata i va declarar persones non grata al municipi una llista de dirigents polítics i institucionals a qui santpedor considera responsables de la repressió violenta del dia 1 d'octubre. La votació es va fer en el marc del ple del mes d'octubre celebrat ahir al vespre a la capella de Sant Andreu i es va respondre amb aplaudiments pel públic que omplia la sala.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, va modificar l'ordre del dia i la moció es va tractar com a primer punt del ple. Els regidors d'ERC, PdeCAT i Progrés Municipal van acordar per unanimitat exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. També van declarar la vulneració de les llibertats de les persones i la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir. Van denunciar la manca de separació de poders a l'estat espanyol i van demanar les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura. En la moció aprovada es va declarar persona non grata al municipi al president del Gobierno espanyol, Mariano Rajoy, a tots els seus ministres, al delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, al tinent-coronel Diego Pérez de los Cobos i al Rey Felipe VI, com a responsables polítics i institucionals de la repressió que va patir el poble de Catalunya l'1 d'octubre.

El ple també va tractar altres temes. Es va aprovar la xifra de 7497 habitants resultant de la gestió del Padró d'habitants del municipi de Santpedor a data de l'1 de gener de 2017. Una xifra de 23 persones menys que en el darrer padró.

A més es va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores dels tributs municipals i es va donar llum verd a sotmetre a informació pública l'avanç de planejament i el document ambiental estratègic de la modificació puntual número 2 del POUM.