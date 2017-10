Escudelles populars d'arreu de Catalunya es troben avui i demà a Castellterçol

Castellterçol serà al llarg d'aquest cap de setmana l'amfitrió d'una trobada d'escudelles populars que se celebren arreu de Catalunya, entre les quals la que s'eslabora des de fa segles en aquest municipi del Moianès el dimarts de Carnaval, previ a la Quaresma.

Aquesta singular trobada aplegarà deu pobles i deu maneres diferents de cuinar un brou que a casa nostra és popular i tradicional. Els pobles participants, a més de Castellterçol, són Albons, Capmany, Gelida, la Seu d'Urgell, Montmaneu, Ponts, Sant Feliu de Codines, Verges i Vidreres.

La festa s'iniciarà ja avui amb la presentació de la nova Federació d'escudelles, ranxos, perols, sopes i brous, a partir de les 7 de la tarda al Centre l'Espai Escènic. Tot seguit, representants de l'Ajuntament donaran la benvinguda als cuiners i escudellers i s'inaugurarà, a la casa Prat de la Riba, una exposició única de fotografies i postals de la festa tradicional del poble, corresponents al segle XX. La mostra es completarà amb quatre plafons amb imatges de quatre dels pobles on ja s'ha celebrat en anys anteriors la trobada.

Demà, els representants dels deu pobles cuinaran a la plaça de Prat de la Riba el seu plat tradicional, que es repartirà a partir de la una del migdia. A cada comensal se li entregarà un val amb 10 tiquets corresponents a cadascun dels pobles per fer un tast si vol de cada escudella o brou. El cost serà de 3 euros per persona i rebrà també un plat de terrissa fabricat expressament per a l'ocasió i una cullera. A les 3 de la tarda començarà un àpat comunitari de tots els escudellers i acompanyants.

La Festa de l'Escudella de Castellterçol és una de les celebracions més antigues del poble, tot i que no és té gaire clar el seu origen. S'explica que ja es feia el segle XVI per agafar forces abans del dejuni de la Quaresma. També, que s'oferia un plat calent als forasters que hi anaven per les festes de Carnaval. Una altra versió assegura que es cuinava aquest plat tan calòric per ajudar els més necessitats en època de penúries.