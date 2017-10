El projecte del tanatori de Sant Fruitós reserva espai per a un segon crematori

Eternam Serveis Funeraris, l'empresa que s'ha adjudicat la construcció del tanatori i crematori de Sant Fruitós de Bages, acaba d'enllestir el projecte executiu del futur equipament amb la idea d'iniciar les obres a principi de l'any vinent. La proposta definitiva presenta alguns canvis respecte a l'avantprojecte, entre els quals destaca que es passa de dues a quatre sales de vetlla i es preveu una reserva d'espai per a la instal·lació d'un segon forn crematori en el cas que, en el futur, fos necessari.

Aquest dilluns acaba el termini per entregar el projecte executiu, que haurà de rebre el vistiplau del consistori i de la Generalitat. L'empresa espera obtenir la llicència d'obres i d'activitats a final d'any per poder començar els treballs a principi del 2018 amb la idea de poder obrir el complex abans d'acabar l'any. Aquest serà el primer tanatori que tindrà Sant Fruitós de Bages i el primer crematori de la comarca, que s'ubicarà en uns terrenys d'uns 1.600 m2 al costat del cementiri municipal, que des del mes d'agost també gestiona la mateixa operadora.

L'arquitecte responsable del projecte, Jordi Capellas, explica que s'ha «seguit la proposta inicial que vam presentar a concurs, però hi ha hagut adaptacions i ha canviat una mica d'imatge». El canvi més significatiu respecte l'avantprojecte és l'ampliació de dues a quatre sales de vetlla i la previsió d'espai edificat per a encabir un possible crematori més «perquè si a la llarga es vol ampliar, l'espai ja hi serà i l'edifici no s'haurà de tocar». També ha crescut el pàrquing soterrat per a vehicles funeraris perquè «el mateix desnivell del terreny ens ha portat a fer-lo més gran».

La proposta d'Eternam preveu en una mateixa localització els serveis de tanatori i crematori, però totalment independents. El tanatori, d'una superfície de 1.500 m2 amb planta baixa i semisoterrani, inclou un oratori amb capacitat per a 150 persones, una plaça exterior per poder-hi ampliar la cerimònia, en cas que el nombre d'assitents sigui més elevat, i les sales de vetlla. A l'altre extrem de l'edifici s'ubicarà el crematori amb un accés independent que ocuparà un espai de 298 m2, i funcionarà preferiblement de nit. Un cop construït, el futur equipament facilitarà el lliure accés al lloguer dels serveis a tercers operadors o usuaris.

L'equipament també disposarà de serveis complementaris com uan acadèmia per oferir formació en l'àmbit funerari i un Parc del Record a l'exterior del complex dedicat a la memòria de persones difuntes, i on es podran dipositar cendres o monòlits i plaques en un entorn enjardinat.

Ara s'acaba d'enllestir el projecte executiu del nou tanatori i crematori però Eternam ja gestiona el cementiri municipal des del passat mes d'agost, tal i com contemplava el consistori en el plec de condicions per a l'adjudicació del servei. L'Ajuntament de Sant Fruitós continuarà portant els temes administratius de lloguer, autoritzacions d'enterraments i cobrament de taxes, però Eternam ha assumit la resta de funcions, que inclouen la neteja, jardineria, enterrar i exhumar i altres serveis addicionals i millores que es planteja d'anar incorporant progressivament en un termini màxim de dos anys.

Entre les millores que ja es posen en marxa, el cementiri tindrà aquests dies previs a la celebració de Tots Sants i també el mateix dia personal que estarà a la disposició dels veïns, de les 8 del matí a les 8 del vespre, per donar-los suport en les tasques de condicionament dels nínxols. A més, Eternam facilitarà el transport gratuït fins al cementiri a la gent gran amb pocs recursos que tinguin un informe de Serveis Socials.

D'altra banda, el proper divendres, 27 d'octubre, Eternam Serveis Funeraris i l'Ajuntament de Sant Fruitós faran una presentació pública del projecte definitiu del tanatori i crematori.