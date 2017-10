Solsona vol dignificar l'entorn del sepulcre on hi ha dos claretians

Mossèn Lluís Tollar, rector de Solsona i responsable, entre d'altres, de l'església del Cor de Maria (abans de l'orde claretià i vinculada al seminari que hi havia a la capital del Solsonès), vol dignificar l'espai que ara ocupa el sepulcre on hi ha les restes dels claretians Julián Villanueva i Josep Vidal, morts el 36. Tollar ha explicat que estan treballant amb la idea de deixar el sepulcre on és, en una de les parets properes a l'entrada, i posar-hi a sota un petit altar per poder fer la veneració dels que a partir d'avui seran beats. Al sepulcre encara hi diu «morts pel marxisme», una frase que incomoda.