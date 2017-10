Navàs i Súria s'afegiran a principi de l'any vinent a la recollida porta a porta

Navàs i Súria posaran en marxa, a principi del 2018, el sistema de recollida de deixalles porta a porta i s'afegiran d'aquesta manera als municipis bagencs de Santpedor, Artés i Navarcles, i a Santa Maria d'Oló, al Moianès, que ja el tenen en funcionament. Els dos consistoris estan acabant d'enllestir els detalls per posar en marxa el nou servei que en el cas de Navàs, a més, serà municipalitzat.

Precisament, l'Ajuntament de Navàs està a l'espera d'un estudi de la Diputació de Barcelona per a la municipalització del servei, que inicialment estava previst que s'implantés a mitjan del mes vinent. El regidor de Medi Ambient, Josep Casafont, ha explicat que l'espera d'aquest treball els ha fet «endarrerir la implantació uns dies i no volem començar just abans de festes perquè és un moment que genera molts residus i és més complicat que la gent s'organitzi amb tant pocs dies». Segons el regidor, «primer s'ha de dur a terme la municipalització i després el canvi de model, i això ens condiciona els terminis». Tot i així, assegura que «com a molt s'allargarà un mes i mig més del que teníem previst».

Ara, el consistori ha tret el servei a licitació pública i s'han de presentar les ofertes. En els dar-rers mesos ja han fet diverses sessions informatives entre els veïns i col·lectius, i l'empresa Serveis Municipals va instal·lar un estand a la Fira de Tardor, celebrada el cap de setmana passat, per informar els veïns del nou model. Amb el nou sistema, Navàs preveu millorar l'índex de recollida selectiva i passar del 32% de mitjana actual a uns nivells d'entre el 70% i el 75%. A més, permetrà recuperar l'espai públic ocupat ara per contenidors, ja que implicarà la seva retirada, tret dels de vidre.

El servei començarà a les 10 del vespre, moment en què els veïns ja hauran d'haver deixat davant la porta la bossa amb la fracció cor-responent aquell dia. El consistori també habilitarà una àrea d'emergència en un espai al costat de la deixalleria per als casos en què es vulgui portar la brossa que no es reculli aquell dia.

Per la seva banda, Súria també treballa amb la idea de posar el servei en marxa a començament del 2018. Actualment, segons fonts municipals, s'estan valorant les propostes presentades al concurs d'adjudicació del servei, dels materials i de la campanya informativa que s'ha de portar a terme. La implantació del sistema porta a porta compta amb l'assessorament de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

Prèviament, a la implantació es portarà a terme una campanya de difusió entre la ciutadania, les empreses, els comerços i les entitats de la vila per tal d'oferir la màxima informació sobre els canvis que comportarà la seva posada en marxa.