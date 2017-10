Sant Joan aplega més de cinquanta gegants en la trobada Bages-Berguedà

Una vintena de parelles de gegants dansant el Nocturn blau, el ball representatiu de la Vocalia de Geganters del Bages i Berguedà, van posar el punt i final a la trobada anual de colles d'aquestes dues comarques (i del Moianès), que ahir arribava ja a la seva vintena edició. Una fita que va tenir Sant Joan de Vilatorrada com a població amfitriona, ja que va servir de celebració d'alçada per als 35 anys que enguany compleixen els gegants locals.

La cercavila, que va arrencar des de l'avinguda del Torrent del Canigó, va omplir els carrers del centre del poble, ja que van ser gairebé 25 les colles que hi van prendre part, fet que suposa una cinquantena de gegants. A la plaça Major, on va tenir lloc l'acte de cloenda, es va procedir al tradicional canvi de bandes, que la colla de Callús (la que va acollir la trobada del 2016) va traspassar als gegants santjoanencs, ja que n'ostentaran la representació al llarg del proper any. A la ballada de totes dues colles s'hi va sumar la dels gegants de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, en Treball i na Cultura.