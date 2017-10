La CUP convoca assemblees per analitzar el moment polític, una d'elles a Artés

La CUP Crida Constituent farà aquest dimarts deu assemblees obertes a deu punts del país per analitzar el moment polític i començar a preparar mobilitzacions per afrontar "l'embat" de l'Estat amb l'aplicació del l'article 155. També es parlarà de les passes a seguir per "implementar la República, una vegada proclamada", segons ha anunciat la formació.

A cadascuna d'aquestes assemblees hi assistirà un diputat o diputada i una persona membre del Secretariat Nacional de la CUP. En concret se'n faran a Barcelona, a Celrà (Gironès), al Figaró-Montmany (Vallès Oriental), a Mollerussa, a Artés, a Sort, a Valls, a Deltebre (Baix Ebre), a Manlleu (Osona) i a Vilafranca del Penedès.

En el marc de les assemblees, que seran obertes a tothom que hi vulgui assistir, les persones representants de la CUP donaran informació sobre la tasca feta des de les institucions i des de l'organització. Així mateix, la formació indica que les assemblees han de servir per fer un debat conjunt sobre quines són les passes a seguir per respondre a "l'intent de liquidació de l'autogovern de Catalunya".