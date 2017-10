Les recreacions del passat medieval a Santpedor acullen més de 2.000 visitants

Mireia Arenós no perd el somriure malgrat que assegura que només ha dormit tres hores. Ella és una de les ànimes d'aquest campament medieval recreacionista anomenat Castra Ad Aurum, que «en catlà significa campament a la vora del lloc d'or», explica somrient. I és que el nom de Santpedor prové de Sant Pere d'Or i es diu que al poble hi passava el riu d'Or.

Les més de 2.000 persones que durant aquest cap de setmana han vist i viscut aquesta singular experiència no han trobat (que se sàpiga) or a l'indret del Plaià on s'ha muntat aquest campament, però han descobert com es pot construir una fornal en poques hores amb pedres i fang per treballar el ferro, com construir objectes de fusta, la confecció de bijuteria i elements decoratius amb elements com simples ossos de pollastre, fer vasos de ceràmica, pintar o com es tenyia la llana amb tints naturals. I com es menjava. I la meteorologia hi ha acompanyat.

El Plaià ha fet un salt en el temps aquest cap de setmana. Més d'un centenar de recreacionistes de diferents comarques de Catalunya i de l'Estat espanyol han fet possible que els visitants descobrissin com era la vida en un campament militar medieval. L'objectiu principal d'aquesta activitat és la divulgació històrica de la gastronomia, el vestuari, l'artesania i les formes de vida a través de recreacions en directe

Veient com treballaven en les diferents tendes (en algunes s'hi va dormir) i espais d'aquest campament està clar que el valor que es donava al temps a l'època medieval era diferent del d'ara. Quantes hores calen per enllestir una reconstituent sopa elaborada en una gruixada olla de ferro sostinguda damunt d'un foc a terra per uns massissos clemàstecs? I per coure un gegantí costellam de porc? O per fer una cullera de fusta? O per tenyir la llana?

Una de les novetats d'enguany ha estat que s'ha comptat amb la presència de 40 persones voluntàries que hi han participat, tant en escenes de recreació com en lluites molt didàctiques al campament o en tasques de l'organització. El Castra Ad Aurum ha ofert un complet i variat programa d'activitats, en concret mig centenar de tallers, demostracions i activitats de divulgació, un sopar popular i actuacions com les d'un trobador (novetat d'enguany) o bé espectacles de titelles.

Els promotors, la Fundació Medieval del Bages en col.laboració amb l'Ajuntament de Santpedor, esperen que aquest campament sigui el preludi d'un poblat permanent que estan projectant. Ara s'està fent la preceptiva tramitació urbanística. I, posteriorment, es vol convertir en realitat un projecte similar a iniciatives com el castell Guédelon que s'està construint a Treigny (França) amb mitjans medievals i tècniques antigues. Al Plaià s'hi vol fer una església. Ja els falta menys.