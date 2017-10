ERC de Sant Vicenç demana al govern que activi una revisió del cadastre

El grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) a Sant Vicenç –que és a l'oposició a l'Ajuntament– vol que l'equip de govern (Convergència) sol·liciti una revisió cadastral per posar al dia una valors que són de fa gairebé una dècada. La darrera actualització es va dur a terme l'any 2008, amb aplicació a partir de l'exercici 2009, quan encara s'arrossegaven els efectes de la bombolla immobiliària i d'inflació de preus en el mercat.

Els republicans admeten que una revisió cadastral pot comportar despeses i que suposarà modificacions en el principal import que serveix de base de càlcul per a l'IBI, i que aquestes variacions «en alguns casos poden suposar rebaixes, però en altres no, tal com passa ara». Però creuen que és necessari perquè, «com a mínim, es partiria de l'actualitat i obligaria l'Ajuntament a repensar noves fonts d'ingressos».

Municipis on es va portar a terme la revisió cadastral durant o al final de la bombolla immobiliària ja han sol·licitat una actualització, perquè entenen que el context en què es va fer la darrera va situar aquests valors lluny (i molt per damunt) de la realitat posterior del mercat.

ERC ha fet pública aquesta petició arran de l'aprovació, en el darrer ple municipal, de les ordenances municipals per a l'any que ve, de les quals la contribucio és una de les principals fonts d'ingressos.

El que va aprovar el consistori santvicentí, amb els vots favorables de l'equip de govern i del PSC, va ser una congelació d'aquestes ordenances. Pel que fa a l'IBI, segons l'executiu local, la recaptació global de l'Ajuntament serà la mateixa, tot i que hi haurà alguns rebuts que tindran una lleugera modificació, tant a l'alça com a la baixa. A més, la Direcció General del Cadastre està actualitzant des de principi d'any els valors cadastrals dels immobles del municipi que poden variar en cas que hi hagi hagut modificacions que es consideren substancials (rehabilitacions, ampliacions...).

Segons l'equip de govern, un dels aspectes rellevants de les ordenances és que s'amplien les bonificacions de l'impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara eren del 10%. A partir de l'any vinent, els vehicles elèctrics tindran una bonificació del 50%, mentre que per als híbrids serà del 30%. Pel que fa a la taxa d'escombraries, es proposa passar del 15% de bonificació actual al 20% per a tots aquells veïns que completin una segona targeta amb les aportacions a la deixalleria municipal o a la deixalleria mòbil.

Tot i aquestes bonificacions, ERC va votar en contra de la proposta d'ordenances per al 2018 (com també ICV) perquè, a banda de l'actualització dels valors cadastrals, considera que no s'han atès altres peticions de descomptes en impostos. Un dels aspectes més significatius que demanaven els republicans era que les bonificacions de les plusvàlues en cas de viduïtat fos del 100%, amb l'argument que «no hi ha una operació de compravenda amb un benefici per a una de les parts». La portaveu d'aquest formació, Adriana Delgado, ho va demanar «per justícia i humanitat, perquè és molt injust haver de pagar per una propietat a la qual ja tens accés i que et suposi un dany econòmic, quan ja s'és propietari igualment, a més, per motiu de pèrdua de la parella».

També reclamaven la implementació de la renda com a base per a l'establiment de les taxes i bonificacions, «ja que no es reconeix la capacitat econòmica de les famílies en els beneficis fiscals»; una taxa per a pisos desocupats propietat de bancs que no estan en el mercat de lloguer o fer pagar l'IBI a l'Església per aquelles propietats que no estiguin destinades a culte.