Les tines del Montcau ja tenen un pla director que en garantirà la preservació

Preservar, estudiar i difondre el valor del més del centenar de tines de les valls del Montcau. Aquest és l'objectiu del pla director d'aquest conjunt patrimonial ubicat entre els municipis de Mura, Talamanca, i el Pont de Vilomara i Rocafort, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que s'acaba d'elaborar. La presentació s'ha fet recentment, com a cloenda de la IX Trobada d'Estudis per a la preservació del patrimoni de la pedra seca que durant el cap de setmana ha reunit més d'un centenar d'especialistes en aquesta qüestió a les Valls del Montcau.

La presentació del pla director va tenir l'assistència del diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent; i del de Cultura, Juanjo Puigcorbé; com també del conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, i de l'alcalde de Talamanca, Josep Tarín.

L'elaboració d'aquest pla director ha tingut la col·laboració de la Diputació de Barcelona per mitjà de l'Oficina de Patrimoni Cultural. A més de preservar i difondre aquest conjunt de més de cent tines que és considerat com una de les construccions de pedra seca més importants perquè consta de diverses tines construïdes de manera simultània, el pla director també preveu la tramitació de la declaració com a Bé Cultural d'Interès Nacional. La proposta inclou tretze conjunts de tines i la delimitació dels seus entorns de protecció.

També hi ha col·laborat la Xarxa de Parcs Naturals, tenint en compte que aquest conjunt de tines es troba repartit entre diversos municipis però en uns terrenys situats dins els límits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El Pla Director protegirà aquest conjunt com a patrinomi arquitectònic, natural i paisatgístic, i també pel seu interès turístic i de promoció econòmica.



Un llibre sobre la trobada

En la cloenda de la jornada d'aquest cap de setmana també es va presentar el llibre de ponències i comunicacions de la IX Trobada d'estudis, titulat Pedra seca, pedra viva, patrimoni vitícola i desenvolupament econòmic, que es posarà properament a la venda a través de la Llibreria de la Diputació.