Bona participació a la pedalada popular de Sant Fruitós

Grans i petits han participat en la pedalada popular i en les activitats paral·leles organitzades al municipi en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de Sant Fruitós.

Des de primera hora de la tarda el parc del Castell es va omplir tan per practicar en els circuits d´educació viària i d´habilitats com per provar les bicicletes elèctriques de la flota municipal o per posar la bicicleta apunt per a la pedalada a la carpa muntada per la botiga The Cyclery.

La pedalada popular va començar a les 6 de la tarda i es va fer un recorregut per tot el nucli urbà de Sant Fruitós de Bages fent parada a tots els centres educatius i instal·lacions esportives.

En finalitzar la ruta va ser el torn per berenar i fer l´entrega de premis. L´escola Monsenyor Gibert va ser el centre educatiu guanyador del xec de 300 euros per ser l´escola amb més alumnes participant a la pedalada i la botiga The Cyclery i l´empresa Bastos Medical van oferir lots de regals als participants que duien els cascs més ben decorats.