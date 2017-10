El Consell fa una jornada sobre la capacitat de transformació en l'educació

El projecte Bages Educa, una nova iniciativa del Consell Comarcal que té com a objectius contribuir a la millora de l´educació d´infants i joves del territori i facilitar eines vàlides a la comunitat educativa i a les famílies per al procés d´aprenentatge, va donar el tret de sortida aquest dimarts amb el cicle de conferències "Si no et transforma no és aprenentatge".

Un total de 112 persones, majoritàriament professionals del sector educatiu, es van aplegar a l'Auditori Plana de l'Om per escoltar les breus intervencions de Joan Turu, Noemí Zomeño, Enric Bastardas i Maria Jesús Comellas, que van explicar en primera persona algunes experiències, casos i exemples que evidencien la importància del procés d´aprenentatge en infants i joves.

L´il·lustrador Joan Turu, autor també del recurs gràfic que donava títol i imatge a la jornada, va obrir el cicle de conferències amb una intervenció en què va remarcar la necessitat d'ajudar als infants a pensar, ser crítics i deixar que els seus actes tinguin conseqüències, evitant així una pauta continuada per part de les persones adultes.

Tot seguit, la periodista Noemí Zomeño, va assegurar que ser mare obligaa buscar solucions i aprendre constantment, i va destacar que no cal fer una crítica destructiva quan es prenen males decisions.

El comunicador Enric Bastardas va fer la ponència "12 mesos, 12 aprenentatges", en que va detallar les habilitats clau a l'hora d'aprendre: curiositat, voluntat, diversitat, flexibilitat i diversió.

Per últim, Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia, professora emèrita de la UAB i mestra de llarga trajectòria, va tancar el cicle amb una conferència en què va posar de manifest que cal evitar els prejudicis i l'etiquetatge entorn dels infants, elements que condicionen el seu aprenentatge, i va reivindicar la necessitat de crear motius per consolidar l'aprenentatge i que aquest es vegi reflectit en la vida quotidiana.

La consellera de l'àrea d'Educació del Consell Comarcal del Bages, Èlia Tortolero, fa una valoració "molt positiva" de la jornada, ja que "aquestes experiències ens faciliten eines per garantir el correcte desenvolupament social, motor i afectius d'infants i joves i ens dibuixen un col·lectiu capaç, actiu i molt protagonista".