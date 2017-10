Efienergia proposa ara cobrir l'argilera de Sant Mateu amb sorra de foneria

L´antiga argilera de la Vinya del Tòt, al terme de Sant Mateu de Bages, es podria recobrir amb sorra de foneria i terra. És l´última proposta que ha llançat l´empresa Efienergia com a solució per restaurar l'espai després del fracàs, ara fa uns anys, del polèmic projecte d´omplir-la amb bales d´ecoparc, que encara és a mans dels tribunals des del 2015.

L´empresa ja ha sol·licitat a la Generalitat la modificació del programa de restauració per poder restaurar l´àrea afectada amb diferents materials dels considerats «terres netes», segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat. En concret, i a banda de les sorres de foneria, l´empresa hauria demanat poder reblir l´antiga argilera amb graves i terres procedents de plantes de reciclatge i escòries valoritzades que es poden utilitzar com a àrids en obres civils. Fonts del departament han apuntat que ja s´ha fet una valoració tècnica de la sol·licitud, amb els informes pertinents de l´Agència de Residus de Catalunya, de l´Agència Catalana de l´Aigua, de l´Ajuntament de Sant Mateu de Bages, i de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-nya. De totes maneres, encara no hi ha cap pronunciament respecte a la proposta de resolució, perquè està en fase d´audiència dels interessats.

L´ús de la sorra de foneria ja havia tingut el vistiplau de la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Segons el departament de Territori i Sostenibilitat, aquest organisme ja va emetre un informe favorable, que està recollit a la resolució d´aprovació de la gestió com a subproducte de les sorres de foneria emesa per l´Agència de Residus de Catalunya el 5 d´abril passat.

Per la seva banda, l´Ajuntament de Sant Mateu en principi trobaria bé la proposta si la Generalitat també la considera correcta, si bé tècnics municipals aconsellen que no s´hi acabi incloent també escòria de siderúrgia i derivats. «Confiem en el criteri del departament», apunta l´alcalde, Joan Ullé, considerant que «és bo que es faci una nova proposta perquè allò es tapi definitivament», i amb el benentès que aquesta nova proposta «suposa un canvi substancial respecte a l´últim projecte» de les bales d´ecoparc (vegeu més informacio al desglossat). A més, «aquestes sorres tindran una traçabilitat», explica Ullé, perquè si el projecte prospera, procedirien de la foneria dels Comtals de Manresa. «No vindran de qualsevol lloc, i per tant hi haurà un control des del seu origen fins al final», remarca l´alcalde.

Cal refer les normes subsidiàries

Més enllà del seu rebliment, el paratge de la Vinya del Tòt de Sant Mateu, a la finca la Portella, està pendent d´una modificació de les normes subsidiàries perquè el forat de l´antiga argilera que consta sobre plànol no concorda exactament amb la realitat.

De fet, en els tràmits que es van iniciar l´any 2012 per portar a terme l´anterior projecte de restauració del paratge ja figurava aquest canvi en les normes subsidiàries, però com que finalment no va prosperar, les normes tampoc no es van acabar modificant.

Ara, tant l´Ajuntament de Sant Mateu com el promotor de la nova proposta voldrien tornar a tirar endavant la tramitació de modificació puntual de les normes, que afecta l´àmbit de l´actuació en la seva totalitat en sòl no urbanitzable. Fonts municipals han explicat la intenció que sigui el promotor, com a principal interessat, qui sol·liciti el procés per al canvi de normativa, i l´Ajuntament l´aprovarà. Per ara, als Serveis Territorials d´Urbanisme a la Catalunya Central no consta que hagi entrat documentació respecte d´això.

El nou projecte d´Efienergia planteja el rebliment de l´antiga argilera bàsicament amb sorra de foneria, que és la sorra que s´usa en els motlles per a la producció de fosa de ferro per a sectors com l´automoció, la construcció, l´hidràulic o la maquinària.

Aquesta nova proposta deixa enrere el polèmic projecte d´omplir l´argilera amb bales d´ecoparc (cub de deixalles compactades), que va topar amb l´oposició de veïns i entitats de la zona, especialment de Callús, que consideraven que es tractava d´un abocament de deixalles. La ponència ambiental de la Generalitat també va tombar el projecte «pels efectes desfavorables sobre el medi», i considerant que les mesures previstes per l´empresa no eren «garantia suficient». L´empresa va acabar presentant un contrenciós, encara per resoldre.