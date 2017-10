El PSC del Bages rebutja la DUI i el 155, i fa «una crida desesperada al diàleg»

El ple comarcal del Bages ha donat aquest dimecres al vespre un ampli suport en una moció que apostava per la declaració d´independència, i ha mostrat el rebuig unànime a la suspensió de l´autonomia per la via de l´article 155 i a la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l´estat espanyol. Tot i que PSC i ICV governen al Consell juntament amb ERC, s'han desmarcat dels republicans en la defensa d´una DUI. L´únic conseller d´ICV s'ha abstingut, i el PSC (amb 5) hi ha votat en contra, apostant per «una crida desesperada al diàleg».

La moció l´han presentada conjuntament el PDeCAT i ERC (que s'han disculpat davant dels Demòcrates, al grup mixt, i de la CUP, a l´oposició, per no haver-los convidat també a signar-la). Era una moció única amb 3 punts, que finalment s'han votat per separat d´acord amb una esmena del conseller comarcal d´ICV, Albert Marañón, que ho demanava, i que ha estat majoritàriament acceptada.

En el segon punt, de condemna a la violació dels drets fonamentals de Catalunya; i en el tercer, d´instar al govern espanyol i als partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya (via article 155), hi ha hagut unanimitat. La discrepància ha estat en el primer punt, de suport al Govern i al Parlament de Catalunya per fer efectiu el mandat popular de l´1-O en els termes que estableix la Llei del referèndum d´Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica. En aquest sentit, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha instat als presidents Rajoy i Puigdemont «que apurin fins el màxim la via del diàleg des del respecte a la discrepància, a la diversitat i a la pluralitat», entenent que «només amb la política resoldrem els problemes polítics, i no amb accions jurídiques i policials que tan sols ens portarien a nous actes de repressió policial i autoritarisme». En aquest context, Tortolero ha dit que el seu grup votaria a favor dels punts segon i tercer de la moció però en contra del primer.

Per la seva banda, Marañón ha condemnat enèrgicament un 155 «duríssim i de dubtosa legalitat que no arregla res i ho empitjora tot», a banda de «posar en risc els serveis públics i en una situació d´incertesa els ens locals i comarcals com el nostre». Ha dit que «avui més que mai, això va de democràcia i drets fonamentals», considerant que «és el moment de construir fronts amplis i unitaris per defensar la democràcia i les nostres institucions».

La resta de grups; PDeCAT i ERC (cadascun amb 11 consellers), la CUP (amb 3), i Demòcrates (amb 2), han votat favorablement tots els punts, amb el rebuig explicit d´unes noves eleccions per part de Demòcrates, i la defensa també explícita de la DUI que ha fet la CUP, entenent que «qualsevol altra cosa seria deixar tirada la gent que va votar independència el 27-S i l´1-O».

En acabat, el president comarcal, Agustí Comas (ERC) ha dit que «aquest ple no canvia res» davant un eventual trencament del pacte al Consell entre ERC i PSC que aquesta setmana el PDeCAT posava sobre la taula. Tanmateix admet que el posicionament de PSOE, divendres, sobre l´aplicació del 155, «podria ser un detonant», per bé que l´última paraula la té l´executiva.