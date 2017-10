El reciclatge puja del 24% al 33% a Monistrol de Calders en quatre mesos

Monistrol de Calders ha augmentat la recollida selectiva de residus del 24% al 33% amb la implantació del projecte d'àrees completes que agrupen les cinc fraccions. La nova proposta ha suposat l'eliminació de 19 contenidors de resta i l'ampliació de tres àrees noves de selectiva amb contenidors de paper-cartó, vidre i envasos. D'aquesta manera, Monistrol disposa de 13 àrees de recollida selectiva completes.

Després de quatre mesos de funcionament, el municipi ha passat de reciclar el 24% dels residus que genera a reciclar-ne el 33%. Per fraccions, s'ha reduït el 23% el rebuig i s'ha passat de 126,2 tones generades entre l'abril i l'agost del 2016 a les 97,38 tones en el mateix període d'aquest any. S'ha incrementat el 40% la recollida de matèria orgànica i de 18,4 tones generades s'ha passat a 25,18. La recollida d'envasos ha pujat el 36% passant de 6 tones a 8,2. Pel que fa al paper i cartró l'increment ha estat del 37% i de les 5 tones reciclades l'any passat (abril-agost) a les 6,9 generades aquest any. Finalment, s'ha reduït el 20% la recollida de vidre (de 10,9 a 8,7 tones).

Prèviament a la implantació del projecte d'àrees completes, es va fer una campanya informativa adreçada als veïns i als responsables d'establiments comercials. Durant els mesos de febrer, març i abril, el consistori i el Consorci del Bages per a la gestió de residus van elaborar una propota d'ubicacions de les àrees de recollida al municipi. L'Ajuntament valora satisfactòriament els resultats obtinguts, «ja que amb una inversió molt petita s'ha incrementat significativament l'índex de recollida selectiva».